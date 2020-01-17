تأهل 5 فرق لدور الـ 16 من كأس الضفة

وطن: تأهلت فرق هلال القدس، وشباب العبيدية، ومركز طولكرم، وشباب السموع، وشباب دورا مساء الخميس إلى دور الـ 16 من مسابقة كأس كرة القدم في الضفة الغربية.

ونجح هلال القدس في تخطي عقبة طوباس بهدف دون رد، سجله العائد لصفوف الفريق محمود عويسات، بعد رحلة احتراف قصيرة مع فريق جبل المكبر.

كما تمكن شباب العبيدية من إقصاء شباب الخضر، بعد التغلب عليه بهدف نظيف سجله اللاعب عادل صبيح.

واحتاج مركز طولكرم لركلات الترجيح، لتخطي عقبة شباب الظاهرية بنتيجة (4-3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وصعد شباب السموع إلى الدور الثاني من المسابقة، بعد تخطيه نظيره العيسوية بهدفين دون رد، على إستاد الحسين بن علي في الخليل جنوب الضفة.

وفرض السموع أفضليته على اللقاء، وتمكن من التقدم بالهدف الأول عبر هدافه الأول هلال موسى في الشوط الأول وفي الشوط الثاني من اللقاء استمر تفوق السموع، وعاد الفريق عبر نجمه المخضرم إسماعيل العمور، وعزز تقدمه بالهدف الثاني.

وفي لقاء آخر على ملعب ماجد أسعد بالبيرة، نجح شباب دورا في تخطي فريق مركز رقم واحد بثلاثية مقابل هدفين.