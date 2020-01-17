على ماذا يدل هلال الأظافر؟

وطن: معظم الناس لديهم شكل صغير أبيض على شكل نصف قمر في قاعدة كل ظفر، يطلق عليه اسم "هلال الظفر". بعض الأشخاص لا يمكنهم رؤية هلال الظفر لديهم، فعلى ماذا يدل هذا؟.

تنمو الأظافر من جيب تحت الجلد يطلق عليه الأطباء اسم "مصفوفة"، فهي تساعد في صنع خلايا جديدة، ثم تتجمع هذه الخلايا وتخرج من الجلد. ويعتبر هلال الظفر الجزء المرئي من المصفوفة.

بعض الناس يلاحظون الهلال في ظفر الإبهام، ولكن لون الجلد وعوامل أخرى قد تجعله أكثر أو أقل وضوحا.

نظرا لأن هلال الظفر يتكون من أحدث جزء نام من الظفر، فقد يوفر أدلة حول صحة الشخص. ومع ذلك فإن عدم وجوده لا يشير دائما إلى مشكلة صحية خطيرة، ولكن من الأفضل مناقشة الأمر مع الطبيب.

في المقابل فإن اختفاء هلال الظفر أو تراجع وضوحه قد يشير إلى الحالات التالية:

1- سوء التغذية نتيجة الحمية القاسية أو الجوع.

2- وجود مشكلة تؤثر على قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية.

3- نقص فيتامين "بي12".

4- البهاق، وهو حالة جلدية مزمنة تؤدي إلى فقدان الجلد للون، ويحدث هذا عندما يهاجم الجسم الخلايا الصبغية، وهي خلايا الجلد التي تعطي البشرة لونها.

5- فقر الدم، ويحدث ذلك عندما لا تعمل خلايا الدم الحمراء بشكل صحيح، أو عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من هذه الخلايا، وهذا يؤدي إلى نقص الأكسجين الذي يمكن أن يؤدي إلى شحوب، مما يجعل هلال الظفر غير مرئي.

ويعد نقص الحديد السبب الأكثر شيوعا لفقر الدم، وعادة ما يحدث عندما يفقد الشخص دمه مثلا في حالة النزف الشديد. كما يمكن أن يحدث نقص الحديد عندما لا يمتصه الجسم بشكل صحيح، أو لا يستهلك الشخص ما يكفي من الأطعمة الغنية به. ويمكن أن تسبب حالات أخرى فقر الدم، مثل فقر الدم المنجلي.

6- الفشل الكلوي، فالأشخاص الذين يخضعون لغسيل الكلى بسبب الفشل الكلوي لا يكون لديهم هلال الظفر في أحيان كثيرة.

7- أمراض القلب والرئة، إذ قد يتحول لون هلال الظفر إلى اللون الأحمر عند الأشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من أمراض القلب والرئة، بما في ذلك مرض الانسداد الرئوي المزمن وفشل القلب.

8- تليف الكبد، وهو حالة مزمنة تسبب ندوبا وتلفا في الكبد، مما يؤثر على وظائف الكبد. وقد يتحول لون هلال الظفر لدى مرضى تليف الكبد إلى الأحمر، ولون الأظافر إلى الأبيض، مما يصعب رؤية هلال الظفر.

9- التسمم بالفضة "أرغريا"، وهو نوع من التسمم الناجم عن التعرض الزائد للفضة. والأشخاص الذين يتعرضون للمواد الكيميائية في العمل أو للأتربة الكيميائية السامة قد يتعرضون لهذا التسمم، وبعضهم قد يتحول لون هلال الظفر لديهم إلى الأزرق.

10- مرض ويلسون، وهو اضطراب وراثي يؤدي إلى تراكم مستويات خطيرة من النحاس في الجسم.

متى نزور الطبيب؟

ينصح بزيارة الطبيب عند حدوث أي تغير في هلال الظفر أو الأظافر، ومع ذلك يجب التأكيد أن بعض الأشخاص قد يكون طبيعيا عدم ظهور هلال الظفر لديهم، دون أن يعني إصابتهم بالمرض. ولكن يستحسن في جميع الأحوال مراجعة الطبيب للاطمئنان.

حدد موعدا مع طبيبك إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية إلى جانب عدم وجود هلال الظفر أو تغير لونه:

1- دوار.

2- رغبة شديدة في أكل أشياء غير عادية، مثل الأوساخ أو الطين.

3- إعياء.

4- فقدان الاهتمام بالأنشطة المفضلة لديك.

5- زيادة كبيرة في الوزن، أو فقدانه.