صور وفيديو| الاحتلال يقتحم "الاقصى" فجرا ويعتدي على المصلين

رام الله- وطن: أدى آلاف المصلين صلاة فجر الجمعة في المسجدين الأقصى في القدس والإبراهيمي في الخليل، ضمن حملة فجر الكرامة.

وعقب انتهاء الصلاة، حاولت قوات الاحتلال افراغ ساحات الأقصى من المصلين، واندلعت مواجهات عنيفة.

وأصيب عدد من المصلين بالأعيرة المطاطية ورضوض، بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم في ساحات المسجد الأقصى، خلال تفريغه.

وذكر شهود عيان انه اصيب نحو خمسة مصلين بالأعيرة المطاطية وآخرين برضوض وكدمات خلال اعتداء قوات الاحتلال عليهم.

وأغلقت قوات الاحتلال طريق باب الأسباط لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد، ومنعت المبعدين عن المسجد من أداء الصلاة على أبوابه.

كما اعتقلت ذات القوات 3 شبان من امام باب حطة.

من صلاة الفجر اليوم في المسجد الاقصى قبل اقتحام قوات الاحتلال له: