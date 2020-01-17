الانتخابات الفلسطينية كأهمية وضرورة

كتب: فادي البرغوثي

اصبح الحديث عن الانتخابات ياخذ طابع التشاؤم لعدم جدية الاصوات السابقة التي كانت تدعو لتنفيذها، فكان الامر تسجيل للمواقف كما جرت العادة دائما وبعد الانقسام السيوجغرافي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة بالتحديد والتي اصبحت تتعدى للأسف السنه الحادية عشر.

هنا تنبع الاهمية والضرورة في نفس الوقت لأهمية الانتخابات كونها الفصل والحكم بين طرفي الانقسام خصوصا في احترام رأي الشارع الفلسطيني والإرادة التي تعبر عنها صناديق الاقتراع وبالقبول لا شك في نتائجها من قبل جميع الاطراف -بعض النظر عنهم- وما حتى يمثلون في الشارع ... فاصلا الديمقراطية ونتائج ما في الصندوق هو لا يعني ان تكون هذه النتائج كما هي الابد فالأحزاب الحاصلة على نتائج عالمية تكون قد تحصل على نتائج مختلفة في الانتخابات التي تليها وهذا ما يجعل الشارع هو صاحب الفصل بما يجري وكل حزب مرهون ومحكوم بما قدم وسيقدم للبلد خاصة انه في عالم اليوم وما نتج عنه من تطور تكنولوجي هائل بشتى المجلات و خاصة في وسائل الاتصالات والتي جعلت الجميع تحت المجهر لتكون الامور لمن قدم ومن هو اكثر غطاءا وتضحية لوطنه ولشعبه وفي نفس الوقت.

وبعيدا عن محاسن الديمقراطية بشكل عام فان اهميتها في المجتمع الفلسطيني تصبح مضاعفة خاصة اذا ارتبطت في المشروع التحرري الفلسطيني والخلاص من الاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني لم يعد ينطلي على احد التباعد الذي حصل ويحصل للحركات والأحزاب الفلسطينية ومشاريعها التي اصبحت بعيدة عن برامجها التي قامت وتأسست من اجلها.

لذلك، فإن المهمة الأولى في إنهاء الانقسام إعادة تموضع الحركة الوطنية الفلسطينية الغالبة عليها المصلحة الذاتية والنظرة الفئوية الضيقة والطابع العشائرية منطلقة من برنامجها وتوجيه البوصلة نحو الاحتلال الصهيوني وإقامة الوحدة الوطنية الفلسطينية كونها المكون الاساسي في مقاومة الاحتلال ودحره بل نجزم انها السبيل الوحيد لذلك فلم تشهد ونشهد حركة وطنية حققت اهدافها وانتصرت على عدوها وهي متفسخة وغير موحدة وهنا مرة اخرى فان الانتخابات هي احد الوسائل المهمة في تحقيق الوحدة وبالتالي انجازها يعتبر مهمة للوطن والشعب.

كذلك بدون الانتخابات واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية لن تستطيع ان تقف في وجهة المخططات الصهيونية الماضية في الفترة الاخيرة وبغطاء امريكي شامل الى تصفية القضية الفلسطينية بما يسمى صفقة القرن التي حتى هذه اللحظة لم يتم الاعلان عنها بشكل رسمي ولكن يجري تطبيقها على الارض دون موافقة احد عليها.

فالتصريحات الصادرة عن الكيان الصهيوني في العديد من المناسبات بأنها لا تعرف مع اي سلطة تتحدث مع الضفة او غزة يعطيها المضي في مخططاتها الاستراتيجية وفقا لرؤيتها الاستعمارية والتوسعية ويعطيها ايضا المجال للتهرب من المسؤولية القانونية امام العالم.

لذلك فان حالة الجمود الفلسطيني من قبل حركاته وأحزابه تقيد بشكل او بأخر في تنفيذ مخطط الصهيوني والأمريكي ايضا الذي اصبح متماهي مع الكيان الصهيوني بشكل كامل فانه عدى عن انشاء كيانين كما قلنا فان هناك مخطط في ابتلاع الضفة الغربية بشكل كامل

اقول ذلك ليس من باب التحليل انما من باب المعلومات التي نعرفها والتي تقال علنا دون خجل او وجل فتصريحات بومبيو التي تشرعن الاستيطان وتعتبره غير مخالف للقانون الدولي تصب في هذا الاتجاه وكذلك الاجماع الصهيوني التي ظهر بضم الاغوار التي تعتبر ربع مساحة الضفة الغربية ثم اقدام وزير الحرب الصهيوني بنيت بالتجرؤ على ضم جميع مناطق ج تؤكد ان بقينا كالعادة فان اسرائيل ستنفذ مخططها بالكامل.

هذا الوضع بالتحديد يتطلب منا جميعا وكحركة وطنية ان ننتقل من حالة الانتظار المستمرة الى حالة الهجوم على الاحتلال و انجاز المهمة الملقاه على عاتقنا في وقف المخطط الصهيوني وكما قيل فان الصمت او السكوت يعتبر في هذه المرحلة تخاذل عن الواجب والمهمة المطلوبة التي يجب ان ننجزها وهي شكل اخر للتعاطي مع مشاريع الاحتلال سواء كان بقصد او غير قصد.

وعليه، فإنه وكما قلت فالانتخابات هي الوسيلة الحالية والمتوفرة في استعادة الوحدة وإعادة تصويب عمل القوى والوقوف في وجهة الاحتلال والتصدي له ولمخططاته وان التماطل في اجرائها يعتبر مضيعة للوقت.