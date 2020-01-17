اسماء سلامة تكتب لوطن: الهيئات المحلية .. تطبيق قانون الهيئات .. أم فرض قوانينها الخاصة

لم أكن عل اطلاع على القوانين الصادرة بخصوص الهيئات المحلية وتنظيم عملها ، ولكن ما يتم تداوله ومتابعته حول فرض بعض الهيئات المحلية لقوانين خاصة جديدة مع بداية العام الحالي 2020 دفعني لقراءة نص القانون الأول (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية ، ومن ثم قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2007 بنظام رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية . لأستطيع أن أفهم المرجعية لهذه الهيئات في إصدار مثل هذه القوانين واستحداثها ، وهي التي تتعلق بفرض الرسوم الإضافية ( رفعها) .

قانون سنة 2007 جاء ليوضح بشكل كبير طبيعة الواجبات والحقوق والمساءلات لرئيس الهيئة المحلية وأعضاء الهيئات المحلية ، رواتبهم وإجازاتهم وكل ما يتعلق بإدارة عملهم .

أما قانون 1997 فقد جاء شاملاً بشكل أكبر لطبيعة سير العمل في الهيئات المحلية ، طبيعة وظيفة كل ( موظف ) فيها ، صلاحياتهم ومجالات الخدمة التي يفترض تقديمها لمواطنيهم . وهو ما يعنيني أكثر في معرض هذا الحديث ، تحديداً المادة (15) " وظائف وصلاحيات وسلطات المجلس" وهي تفصل ما هو مطلوب من المجلس القيام به من خدمات ومجال صلاحياته : التخطيط للبلدة والشوارع ، المباني ورخص البناء ، المجاري ، الأسواق العامة ، الحرف والصناعات ، النظافة ، الصحة العامة والرقابة عليها ، المحلات العامة ، المتنزهات ، الاحتياطات للسيول والفيضانات والحرائق والكوارث الطبيعية وغيرها ، المؤسسات الثقافية والرياضية ، وسائل النقل البري والبحري ، الباعة المتجولون والبسطات والمظلات ، الأوزان والقبان ، الإعلانات ، هدم الأبنية ، فضلات الطرق ، التسول ، المقابر ، الفنادق ، الدواب ، الكلاب ، الموازنة وملاك الموظفين ، إدارة أموال وممتلكات الهيئة المحلية ، ووظائف أخرى .

بهذا السرد لبنود المادة ( 15) من قانون الهيئات المحلية لعام 1997 ، نرى أن القانون لم يترك أي جزئية لم يتعرض لها بشكل محدد ومباشر ، فلم يترك للهيئة المحلية الاجتهاد والتكهن بواجباتها نحو المجتمع المحلي الذي وجدت من أجله بل أنه قدمها له مفصلة دون شك أو لبس ، وبالتالي فإن قياس مدى نجاح وإنجاز الهيئات المحلية سيكون من خلال قياس مدى قيامها بتطبيق واجباتها الواردة في القانون ، وتغطية كافة التزاماتها نحو مجتمعها المحلي .

وقبل أن أتطرق إلى مدى نجاح الهيئات المحلية في تطبيق المهام الموكلة إليها وفق القانون ، والبحث في أسبابها ودوافعها وأحقيتها في فرض قوانين جديدة تتعلق برفع الرسوم المختلفة ، أريد الإشارة إلى ما ورد في نفس القانون عن هذا الموضوع ، وفي نفس المادة ( 15) بند (ب) وهنا أنقل النص كما ورد في القانون " 1- يحق للمجلس وبموافقة الوزير أن يضع أنظمة لتمكينه من القيام بأية وظيفة من الوظائف أو ممارسة أية صلاحية من الصلاحيات المذكورة في هذا القانون وأن يضمن تلك الأنظمة أية ضرائب أو رسوم أو عوائد أو غرامات أو نفقات أو مخالفات ."

والآن بإمكاننا الحديث عن ما قامت به بعض الهيئات المحلية من رفع للرسوم مع بداية هذا العام ، وبنسب تصل إلى 200% أو أكثر في بعض الحالات ، رسوم خاصة بإصدار رخص الحرف والصناعات ، ورسوم تتعلق بالخدمات التي تقدمها الهيئة المحلية للمواطنين ، فقد قامت بعض الهيئات المحلية برفع هذه الرسوم لتصبح مبالغ ( مقطوعة ) وفقاً لتصنيف هي وضعته ، كالتسعيرة تماماً ، المولات الكبيرة والملاحم مثلاً رسوم الخدمات ( 200شيكل ) شهرياً ، المحلات المتوسطة والصيدليات مثلاً ( 100 شيكل ) وهكذا ، ولكن ما هي المعايير التي تم الاستناد إليها في التصنيف ( كبيرة ومتوسطة وصغيرة ) ، في هيئة محلية قد لا يتجاوز عدد سكانها خمسة عشر ألف نسمة ؟ وهل يمكن المساواة في فرض هذه الرسوم بين المحال التي لا يوجد بينها تكافؤ تجاري .....

معظم الهيئات المحلية إن لم يكن جميعها لديها نفس المسببات في فرض رسوم إضافية على المحال التجارية والمواطنين ، وهي الظروف الاقتصادية الصعبة والضائقة المالية ، ولكن هل الحل لدى الهيئات المحلية دائماً هو جيب المواطن ؟؟ واللجوء إلى تعميم القوانين والإجراءات لتعويض العجز الموجود في صناديقها ...

إن الحري بالهيئات المحلية أن تدرس الطرق التي تضمن من خلالها الإيرادات الإضافية دون أن يبدو للجميع أن ذلك عقاباً جماعياً لمواطنيها ، هناك بعض التجاوزات والمخالفات من قبل المواطنين لقوانين البناء والترخيص ، والديون المتراكمة على البعض في فواتير المياه والكهرباء ، وهناك بعض السرقات أيضاً ، وهناك الإضرار بالممتلكات العامة ، لم لا تكون الإيرادات الإضافية من الغرامات التي يمكن فرضها على من يتجاوز القانون ، وليس بالتعميم على الجميع ( الطائع والعاصي على حد سواء) . من المعروف أن من يخالف قانون الترخيص في البناء يقوم بدفع مخالفة لمرة واحدة فقط ، وبالتالي تبقى المخالفة على حالها بل وتصبح قانونية ، لم لا يتم دفع المخالفة للمرة الأولى وإعطاء مهلة لإزالة المخالفة وإذا لم يلتزم المواطن بذلك يتم فرض مخالفة أخرى مضاعفة ، أعتقد في هذه الحالة سيتم تنظيم قطاع البناء أكثر ، وستقل الاعتداءات على الارتدادات القانونية ، وسيتم توفير مواقف للسيارات التي يتم مخالفة القانون بتوفيرها ومن ثم إزالتها واستغلالها تجارياً ودفع المخالفة ،، وانتهى الأمر ...

كما لابد من النظر إلى الكفة الأخرى من ميزان الصناديق ، المصروفات ، هلا فعلاً يتم الصرف في الأوجه الضرورية ، وهل هناك وضوح في كل المبالغ التي يتم صرفها ، لأن الموازنات كما هو متعارف صادر ووارد وليست باتجاه واحد ..

لأقف قليلاً في الرأي مع المواطن العادي ، الذي يدفع الرسوم الشهرية المطلوبة منه للهيئة المحلين بانتظام ، بل ويستفيد من الخصومات التشجيعية في بداية كل عام ، ويقوم بتسديد ما عليه من فواتير في مواعيدها ، لنقل المواطن الصالح ، مقابل ذلك فإنه يتوقع أن يحصل على كافة الخدمات التي يحتاجها من هيئته المحلية ، أن تكون حاويات النفايات دائماً فيها متسع ، والشوارع نظيفة ، وشارعه منار ، وأن يستطيع المشي بحرية وأمان على الرصيف ( إن وجد ) دون التعثر بما هو معروض من سلع ، وأن تكون قيادته آمنه على شوارع دون حفر ، أن يستطيع ممارسة المشي بحرية دون الخوف من الكلاب الضالة التي تمارس حياتها بحرية أكثر من المواطنين في بعض الأماكن ، أن لا يخاف على محصوله في حديقة المنزل أو على ما يقتنيه من دواجن من الخنازير البرية التي تداهمها كل ليلة ، أن لا يشكو باستمرار من انقطاع المياه والكهرباء ، أن لا يحس بالتمييز وغض الطرف عن البعض في مخالفاتهم لعلاقاتهم الشخصية أو المصالح المشتركة مع الهيئة المحلية ، أن يرى ما تم البدء بتطبيقه من مشاريع قد انتهى بالفعل ، ولم يصل للمنتصف .. ثم ( مكانك قف) وهو المتضرر الأكبر ، أن لا يضطر لحفظ الحفر الموجودة في الشوارع ليستطيع تفاديها ، للتأخر الكبير في إصلاحها ....

لا أعتقد أن مواطناً ينعم بكل هذه الخدمات ، لن يبادر هو شخصياً لدعم هيئته المحلية ، والوقوف إلى جانبها إذا ما تعرضت لضائقة مالية ،، ولكن أن لا يحصل المواطن على النسبة المرضية من الخدمات ، ويطالب بدفع زيادة في قيمة الرسوم الشهرية أو السنوية هو أمر لا يقبله عقل ولا منطق ، وإن كانت الهيئات المحلية تعاني من الأزمات المالية ، فإن المواطن نفسه يعاني من أزمات ، ولا يحتمل وضعه المزيد من الالتزامات المالية على حساب بيته وأولاده .

أرى من العدل والإنصاف ترك سياسات التعميم ، وإعطاء الفرص للمخالفين للهروب من القوانين والالتفاف عليها ، ومساواتهم مع المواطنين الملتزمين في قيمة الرسوم المطالبين بها . لابد من التمييز في تعامل الهيئات المحلية مع المواطنين على أساس تصنيفات أخرى غير مستوى الدخل وحجم النشاط التجاري ، بل اعتماد تصنيف آخر هو مدى الالتزام بقوانين الهيئة ، معاقبة المخالفين لحين إزالة المخالفة ، وتشجيع المواطن الملتزم وتحفيزه .

نقطة أخرى أتساءل حولها ، إذا كان نص القانون الخاص بالهيئات المحلية يشترط موافقة الوزير (وزير الحكم المحلي ) على أي تعديلات تتعلق بالغرامات والرسوم وغيرها .. هل فعلاً حصلت الهيئات المحلية التي قامت بالإعلان عن رفع بعض الرسوم ، على موافقة الوزير الخطية ؟؟؟ وإذا لم تحصل عليها ، ما هو دور الوزارة في السماح للهيئة بتطبيق هذه القوانين ..

نحن كمواطنين نريد لهيئاتنا المحلية النجاح والاستمرار ، ونريدها قادرة على أداء مهامها على أكمل وجه ، مستعدون للمساعدة والمساندة ، ولكن لا طاقة لنا بتحمل المزيد من الأعباء المالية ، كما أن ثقتنا في طريقة إدارة الهيئات المحلية لمجالسها باتت غير راسخة ولا قوية بدرجة كافية تجعلنا نوافق على كل قوانينها دون تشكيك أو تساؤلات عن الأسباب الحقيقة وراءها ، ومدى مصداقيتها وقانونيتها ...

قد لا تكون طريقة المعالجة للأزمات التي تمر بها الهيئات المحلية طريقة ناجحة لعدة أسباب ، ربما عدم كفاءة المجالس نفسها ، وعدم ترتيب الأولويات فيها بطريقة صحيحة ، وقد يكون انصرافها لمصالحها ومشاريعها الخاصة سبباً في إهمال أوضاع المجالس والبلديات ، وقد يكون فعلاً عدم تكافؤ بين ما تتقاضاه المجالس من رسوم وبين تكلفة تقديم الخدمة للمواطن ،، أمور بحاجة لمجالس برؤساء وأعضاء على مستوى عال من الكفاءة لوضع اليد على المشاكل الحقيقية ووضع الخطط الناجعة لحلها ، دون الخجل من الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من المجتمع المحلي للمساعدة في الخروج من الأزمات ، وتحقيق التوازن بين ما يتوقعه المواطن من المجالس ، وبين ما تطلبه المجالس من المواطن .

أخيراً أتوجه بكلمة لدولة رئيس الوزراء الدكتور محمد شتية ، الذي كان لدولته في عام 2017 رأي بخصوص قانون الانتخابات البلدية ، قبيل الانتخابات ، حيث قال أن قانون الانتخابات البلدية هو قانون معقد جداً ولا يتناسب مع طبيعة المجتمع الفلسطيني ، ويحرم أصحاب الكفاءات من المستقلين من الترشح ، لإلزامية الترشح ضمن قوائم لا يرغبون في الانضمام لأي منها ، كلي أمل في الدكتور محمد شتية ، بعد أن أصبح الآن رئيساً للوزراء ، أن يقوم بترجمة آرائه السابقة إلى واقع ، بتعديل قانون الانتخابات البلدية ، ليكون الترشيح مستقلاً وبشكل فردي ، والفوز للحاصل على أعلى الأصوات وليس بناء على الترتيب . لعلنا نصل إلى هيئات محلية بكفاءات قادرة على إدارة شؤونها بطريقة علمية مدروسة غايتها الأولى والأخيرة مصلحة الوطن والمواطن .