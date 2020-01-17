معبر الكرامة يعمل اليوم حتى العاشرة والنصف

رام الله- وطن: اعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 8255 مسافر في كلا الاتجاهين امس الخميس، عبر معبر الكرامة، وكان على النحو التالي :-

مغادرين : 3427 مسافر

قادمين : 4828 مسافر

مرجعين : 10 مسافر

واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الجمعة حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً في كلا الاتجاهين ، وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.