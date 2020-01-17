إصابة 15 مصليا في الأقصى نتيجة اعتداءات شرطة الاحتلال

وطن: أصيب 15 مصليا، فجر الجمعة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونتيجة التعرض للضرب على يد قوات شرطة الاحتلال، في المسجد الأقصى المبارك.

وقال فراس الدبس، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، لوطن، إن 5 مصلين أصيبوا بجروح نتيجة استهدافهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينما أصيب 10 آخرون برضوض مختلفة، إثر تعرضهم للضرب.

وبين الدبس أن حالة الهدوء عادت للأقصى، وأن المصلين بدأوا يتوافدون لأداء صلاة الجمعة.