شركة "ألفابت" المالكة لجوجل تتجاوز الترليون دولار

وطن: وصلت القيمة السوقية لشركة "ألفابت"، المالكة لـ"جوجل" إلى تريليون دولار للمرة الأولى اليوم، الخميس، لتصبح رابع شركة تكنولوجيا أميركية تحقق هذا الإنجاز.

وارتفع سعر سهم شركة الإنترنت العملاقة 0.76 بالمئة خلال النهار، لتصل قيمة ألفابت إلى تريليون دولار مع إغلاق التعاملات.

وتنضم مجموعة "ألفابت" في سيليكون فالي إلى شركة "أبل"، التي حققت التريليون كقيمة سوقية عام 2018 وتجاوزته الخميس إلى 1,38 تريليون دولار، و"مايكروسوفت" التي وصلت قيمتها إلى 1,26 تريليون دولار، و"أمازون" التي تخطت حاجز التريليون في أيلول/سبتمبر، لكنها عادت وتراجعت إلى 930 مليار دولا.

و"جوجل" هو محرك البحث الأكثر استخداما في العالم، والذي أنتج نظام تشغيل "أندرويد" للهواتف الخلوية.

و"ألفابت" تم تأسيسها عام 2015 كشركة قابضة تضم كيانات أخرى تعمل على مشاريع رائدة، وتشمل "وايمو" للسيارات الذاتية القيادة و"فيرلي" المختصة بعلوم الحياة.

وأعلنت الشركة العام الماضي أن الرئيس التنفيذي لـ"جوجل"، سوندار بيتشاي، سوف يتولى ايضا مهام رئاسة مجلس إدارة "ألفابت"، ما يثير تكهنات حول ما إذا كانت هناك عملية إعادة هيكلة جديدة يتم التخطيط لها.

وترقية بيتشاي سمحت لمؤسسي "جوجل"، لاري بايج وسيرغي برين بالابتعاد عن العمليات اليومية للشركة.