أغلبية الإسرائيليين يرفضون منح الحصانة البرلمانية لنتنياهو

وطن: عارضت أغلبية كبيرة من الإسرائيليين منح الحصانة البرلمانية لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من المحاكمة بتهم الفساد.

وأظهر استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة "معاريف"، الجمعة، إن 64٪ من المستطلعين يعارضون منح الحصانة البرلمانية لنتنياهو مقابل 36٪ فقط ايدوا منحه هذه الحصانة.

وكان المستشار القانوني لحكومة الاحتلال أفيخاي ماندلبليت أعلن في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قراره توجيه تهام الرشوة وإساءة الأمانة والاحتيال الى نتنياهو.

ولكن نتنياهو طلب الحصانة البرلمانية من الكنيست لتفادي مواجهة هذه الاتهامات في محكمة مدنية.

كما لفت الاستطلاع الى استمرار أزمة تشكيل الحكومة لعدم وجود أي كتلة قادرة على الحصول على دعم 61 عضوا في الكنيست.