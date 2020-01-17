خامنئي في أول خطبة جمعة منذ 8 سنوات: إيران وجهت "صفعة" لهيبة أمريكا واستكبارها

وطن: قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله على خامنئي، في خطبة الجمعة الأولى التي يلقيها منذ ثماني سنوات في مسجد بالعاصمة طهران إن حادث سقوط الطائرة الأوكرانية كان "مأساويا"، مؤكدا أنه يجب اتخاذ تدابير للحيلولة دون تكرار ذلك.

وقال خامنئي في الخطبة التي ألقاها باللغة العربية إن الإعلام الأمريكي استغل حادث سقوط الطائرة "للتغطية على اغتيال قاسم سليماني".

وأضاف خامنئي أن الصفعة التي وجهها الحرس الثوري للولايات المتحدة كانت "ضربة لهيبتها واستكبارها".

وقال خامنئي إن اليوم الذي استهدفت فيه صواريخ حرس الثورة الإيرانية القاعدة الأمريكية "هو أحد أيام الله".

وقال إن الصاروخ الإيراني الذي ضرب أهدافا أمريكية في العراق أظهر أن بلاده تنعم بدعم إلهي في توجيه "صفعة على وجه" قوة عالمية.

كما انتقد خامنئي موقف فرنسا وبريطانيا وألمانيا من ايران، وقال إنها تخدم مصالح الولايات المتحدة، وهددت بإحالة الملف النووي الإيراني لمجلس الأمن.

وأضاف خامنئي: "لا يمكن الوثوق في الأطراف الأوروبية الثلاثة في الاتفاق النووي".

وقال خامنئي إن ايران لا تعارض التفاوض مع أي جهة، إلا الولايات المتحدة.

كما دعا المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي الإيرانيين إلى الوحدة الوطنية والإقبال بكثافة على الانتخابات المقررة في فبراير/شباط، دعما لأركان الجمهورية الإسلامية في مواجهة التحديات.

(BBC بالعربية)