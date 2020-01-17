إصابة 13 مواطنا بجروح وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

وطن: أصيب 13 مواطنا بجروح وحالات اختناق، الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة كفر قدوم.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها تعاملت مع 13 إصابة، في بلدة كفر قدوم قرب قلقيلية.

وأوضحت أن من بين الإصابات؛ 3 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و 10 جراء الاختناق بالغاز المسيل للدموع، حيث تم علاجها ميدانياً.

وقمعت قوات الاحتلال المسيرة التي خرجت في البلدة بعد صلاة الجمعة، احتجاجا على الجدار الفاصل، وإغلاق مدخل القرية.