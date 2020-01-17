قلقيلية: الشرطة تقبض على 4 أشخاص "فارّين من وجه العدالة"

وطن: قبضت الشرطة، الجمعة، على 4 أشخاص "فارّين من وجه العدالة" في قلقيلية.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، انه وخلال العمل الاعتيادي للشرطة القضائية بشرطة محافظة قلقيلية، وبمساندة الدورية المشتركة لمتابعة تنفيذ المذكرات القضائية، تم إلقاء القبض على شخص من مدينة قلقيلية، وهو فار من وجه العدالة، وصادر بحقه امر حبس بمبلغ مليون و 10 الاف شيقل.

وفي السياق نفسه، ألقت القوة القبض أيضا على 3 أشخاص فارين من وجه العدالة، و صادر بحقهم عدد من المذكرات القضائية.

وأكد ارزيقات بأنه تمت إحالة الاشخاص الاربعة إلى جهة الاختصاص لإجراء واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.