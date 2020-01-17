40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

وطن: أدى نحو 40 ألفا من أبناء شعبنا صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن أبناء شعبنا أدوا الصلاة في رحاب "الأقصى"، رغم الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة، وانتشار عناصر شرطة الاحتلال على بواباته.

وفجر الجمعة،أصيب 15 مصليا، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونتيجة التعرض للضرب على يد قوات شرطة الاحتلال، في المسجد الأقصى.

وقال فراس الدبس، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، لوطن، إن 5 مصلين أصيبوا بجروح نتيجة استهدافهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينما أصيب 10 آخرون برضوض مختلفة، إثر تعرضهم للضرب.