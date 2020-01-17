صور مسرّبة تظهر آثار التعذيب الذي تعرّض له الأسير وليد حناتشة

وطن: نشرت فضائية الميادين، صورا مسربة للأسير وليد حناتشة، تظهر عليه آثار عمليات تعذيب تعرض لها في سجون الاحتلال.

وبينت الصور آثار تعذيب وكدمات ظاهرة في مختلف أنحاء جسده حناتشة، خصوصاً في الأرجل والقدمين.

وأكّدت بيان حناتشة زوجة الأسير، أن زوجها تعرّض لثلاث جولات تحقيق عسكري، الأولى لمدة 12 يوماً، حيث كان التحقيق يستمر طيلة 23 ساعة متواصلة يومياً، تتخلل استبدال المحققين كل 8 ساعات بمحققين آخرين.

وقد تمّ بحسب إفادة محامي الأسير حناتشة استخدام حوالي 5 أساليب تعذيب.

كما وتعرّض حناتشة إلى الضرب بعد شبحه في وسط غرفة التحقيق وهو مغمى عليه ومكبّل اليدين خلف الظهر، حتى يسقط أرضاً، فيجلس المحقق على بطنه ويقوم بضربه على منطقة الصدر ويقوم كذلك بخنقه، فيما يقوم محققان آخران بالضغط على كتفيه وإزاحة وجهه من جهة إلى أخرى بعنف، هذا إضافة إلى نتف شعر اللحية ومقدمة الرأس طوال الوقت، فيما كان يرافق الضرب العنيف على الوجه ومحاولة الخنق كل أسلوب من أساليب التعذيب.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير وليد حناتشة مطلع تشرين الأول الماضي، من منزله برام الله.

ويعد حناتشة من ابرز قيادات العمل الاهلي في فلسطين، وتتهمه قوات الاحتلال انه قيادي في الجبهة الشعبية.

وامضى وليد حناتشة 6 سنوات في سجون الاحتلال، في 3 حالات اعتقال، كانت سلطات الاحتلال تحوله فيها للاعتقال الاداري.