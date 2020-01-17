توقعات باشتداد هطول الأمطار يومي السبت والأحد

وطن: تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى كميات كبيرة من السحب الماطرة بدأت بالاندفاع إلى الداخل الفلسطيني منذ ساعات ظهيرة يوم الجمعة، ومن المتوقع أن تتصاعد وتشتد هذه الحالة المطرية خلال الساعات القادمة بمشيئة الله تعالى نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي طويل نسبياً.

ومن المتوقع بناءً على ذلك أن تتحسن فرصة تساقط الأمطار هذه الليلة في معظم المناطق الشمالية والوسطى من البلاد.

ويوم السبت يبقى الجو ماطراً في معظم المناطق على فترات وقد تكون هذه الأمطار غزيرة في بعض الفترات ومتزامنة مع عواصف عدية، خصوصاً في أواسط البلاد، ويبقى الجو يوم الغد السبت بارداً مع انخفاض آخر على درجات الحرارة.

ومن المتوقع ان يستمر تأثر فلسطين بهذا المنخفض الجوي يوم الأحد أيضاً مع جو شتوي بامتياز ، حيث يتوقع اشتداد الحالة ليلة السبت/الأحد ونهار الأحد خصوصاً شمال البلاد وأجزاء من أواسطها مع هطول كميات كبيرة من الأمطار.