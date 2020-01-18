الكنيسة الأرمنية تحتفل بعيدي الميلاد والغطاس

رام الله- وطن: تحتفل الكنيسة الأرمنية في فلسطين، اليوم السبت، بعيدي الميلاد المجيد والغطاس، حسب التقويم الأرمني.

ومن المقرر أن يصل موكب بطريرك الأرمن الأرثوذكس في القدس والديار المقدسة والأردن نورهان مانوغيان إلى بيت لحم قادما من القدس، لترؤس قداس منتصف الليل، وسيصار له استقبال رسمي على بلاط كنيسة المهد.

وكانت شرطة بيت لحم، أعلنت انتهاء إعداد الخطة الأمنية لتأمين الاحتفالات ووصول المواكب، توفير الأجواء الملائمة وتسهيل وصول الحجاج وتنظيم حركة المواطنين.