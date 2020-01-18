رئيس هندوراس يؤكد عزم بلاده نقل سفارتها إلى القدس

رام الله- وطن: أعلن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز، أن حكومته ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بمجرد أن تفتح دولة الاحتلال سفارة في عاصمة بلاده؛ تيغوس.

وقال هرنانديز خلال حفل استلام سفينة حربية اشترتها هندوراس من دولة الاحتلال: "لا ننتظر سوى قيام دولة الاحتلال (..) بفتح مكتبها (الدبلوماسي) في تيغوسيغالبا، وسننقل السفارة إلى القدس".

ولفت هرنانديز إلى افتتاح بلاده في سبتمبر مكتباً تجارياً في القدس، كامتداد لسفارتها في تل أبيب.

وقبل عام، أعلنت هندوراس ودولة الاحتلال والولايات المتحدة أنها ستعقد محادثات تتناول مسألة افتتاح سفارة هندوراسية في القدس، ووضعت عدداً من الشروط أمام الحكومة الإسرائيلية، قبل بدء تنفيذ ذلك.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 ديسمبر 2017 اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها ، ما أثار استياء فلسطينياً ودولياً، وتبعته غواتيمالا بنقل سفارتها للقدس، كما وعد نجل الرئيس البرازيلي بأن بلاده ستنقل سفارتها أيضاً من تل أبيب إلى القدس.