فتح: تعذيب الأسرى يظهر الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال

وطن: قال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، إن تعذيب الأسرى في سجون الاحتلال، يظهر حجم الإرهاب والوحشية الإسرائيلية والوجه الحقيقي القبيح لدولة تدعي الديمقراطية.

وأوضح القواسمي في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن هذا الاسلوب الوحشي في استخدام أبشع أنواع التعذيب مع الأسرى، وأن ما يجري في أقبية التحقيق في سجون الاحتلال، ما هو إلا نوع من أنواع الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل بحق شعبنا الفلسطيني.

وطالب مؤسسات حقوق الانسان الدولية التدخل الفوري وفضح هذه الجرائم وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية عنها.

وأظهرت صور مسربة من سجون الاحتلال حجم التعذيب الذي تعرض له الاسير وليد حناتشة المعتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2019.