زوجة الأسير وليد حناتشة لوطن: زوجي تعرض للتعذيب الوحشي ..وسنلاحق الاحتلال قضائياً "ولن يرهبونا بجريمتهم"

وطن- ريم أبو لبن: من الشبح كما "الموزة" إلى الضرب بالقضبان الحديدية والتنكيل والتعذيب حد "القتل".. هذا ما يتعرض له الاسرى الفلسطينيون خلال التحقيق معهم داخل سجون الاحتلال.

فلم يكن وحده الأسير سامر العربيد من مدينة رام الله، من تعرض للتعذيب في ظل وضع صحي خطير، فهناك الكثيرون ممن اغتالهم الوجع وارهقتهم قبضات الاحتلال واساليبه التعذيبية "غير القانونية واللانسانية".

وفي الآونة الاخيرة، ازدادت وتيرة تعذيب الاسرى وكثفت مخابرات الاحتلال من أساليبها في التعذيب، وكان آخرها التعذيب الوحشي الذي طال كلا من الاسرى: ميس ابو غوش، وقسام البرغوثي، وصولاً إلى الصور المسربة للأسير وليد حناتشة، حيث تعرض للضرب بقضبان حديدية.

وتظهر في الصور المسربة لحناتشة، آثار تعذيب وكدمات ظاهرة على مختلف أنحاء جسده، وخاصة في أرجله وقدميه، حيث تعرض للضرب بعد شبحه وسط غرفة التحقيق وهو مغمى عليه ومكبل اليدين خلف الظهر حتى سقط أرضا، ليجلس المحقق على بطنه ويقوم بضربه على منطقة الصدر.

وقد كان يرافق عملية الضرب العنيف محاولة خنقه، واتباع كل اسلوب اجرامي ووحشي للتعذيب، على حد قول زوجته بيان.

زوجة حناتشة: شاهدت الصور قبل تسريبها.. زوجي تعرض لتعذيب وحشي

وقالت بيان حناتشة، زوجة الأسير وليد حناتشة، بأن العائلة تيقنت وتوقعت تعرض نجلها وليد للتعذيب، حيث منعت إدارة السجن العائلة والمحامي من زيارته داخل السجن ولمدة 25 يوماً، واكتفت بأقوال اذاعها ذوو معتقلين في السجن، حيث كانوا يشاهدون وليد وهو يتحرك عبر كرسي متحرك.

وتابعت حديثها قائلة: "كنت أتوقع تعرضه للضرب ولكن ليست بهذه الوحشية التي رأيناها"، مؤكدة بأن الأسير وليد كان وفي كل افادة له أمام المحكمة يقول للقاضي "أنا اتعرض للتعذيب".

وأوضحت خلال حديثها بأن الصور التي تم تسريبها لزوجها الأسير وليد حناتشة كانت "صادمة"، حيث تظهر عليه آثار عمليات تعذيب من قبل مخابرات الاحتلال أثناء التحقيق.

وبيّنت الصور آثار تعذيب وكدمات ظاهرة في مختلف أنحاء جسده حناتشة، خصوصاً في الأرجل والقدمين، يبدو كأنه تعرّض للضرب بقضبان حديدية.

وقالت زوجته: الصور كانت صادمة، خاصة وأني شاهدتها أثناء تواجد وليد بالتحقيق، وقد تم تسريبها لنا .. وصدمت من رؤيتها ولا استطيع التعبير عن مشاعري ... وكنت امنع من التصريح عنها، وقد منعت من النشر آنذاك من قبل محاكم الاحتلال".

وعن آلية تسريب صور الأسير وليد، أوضحت زوجته بيان، بأن وليد دخل قاعة المحكمة دون حضور المحامي وهو محمول على كتفي جنود الاحتلال، حيث سأله القاضي حينها: لماذا تدخل المحكمة وانت هكذا؟ أجابه وليد: انني اتعرض للتعذيب ولا استطيع المشي، واتنقل على كرسي متحرك من زنزانة لأخرى.

وتابعت حديثها: "في تلك القاعة، طلب وليد من كاتبة العدل بأن تخرج للخارج حتى يشاهد القاضي آثار التعذيب الوحشي التي طالت جسده، وقرر القاضي ان يتم تحويله الى عيادة (المسكوبية) كي يصور جسده.. وما حدث بان الطبيب قام بتصويره وارسل الصور لمحاميه.. ومن ثم نشرت للعلن".

وأوضحت بيان بأن زوجها وليد قد تعرض لـ 3 جولات تحقيق عسكرية، والأولى لمدة 12 يوماً، حيث كان التحقيق يستمر طيلة 24 ساعة متواصلة يومياً، ويتخلله استبدال المحققين كل 8 ساعات.

وقالت: "في التحقيق العسكري كان يتعرض وليد للضرب والعنف الجسدي ولدرجة القتل".

وأوضحت خلال حديثها بأن عائلة الأسير وليد حناتشة وبالتعاون مع مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ستقوم برفع دعوى قضائية ضد من قام بالتنكيل وتعذيب الاسير وليد، ومن ثم التوجه بقضيته الى المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت بان الاحتلال يتبع أساليب تعذيب قاسية وشديدة بحق الاسرى وذلك من باب اقناع ذاتهم بتحقيق أهدافهم بزعزعة روح الاسير وذويه.

وقالت: " هم لم يرعبونا بتعذيب زوجي وليد، وقد اتخذوا ضدنا اجراءات سابقة منها أوامر اعتقال وقرار بهدم البيت ومداهمته لأكثر من مرة".

الاحتلال يكثف من تعذيبه للاسرى ...والقضاء الإسرائيلي متورط

بدورها، أكدت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، سحر فرنسيس، بأن سياسة تعذيب الاحتلال للأسرى الفلسطينيين قد ازدادت في الآونة الاخيرة وبشكل ملفت، مشيرة بأن هذه السياسة لم تتوقف منذ قدوم الاحتلال، إلا أن وتيرة التعذيب واشكاله قد اختلفت مقارنة بالسابق.

وقالت لوطن:"ما يقوم به الاحتلال بحق الاسرى عنف مستهجن ومستغرب، وهم لا يكترثون ان تم نشر صور التعذيب ام لا !"

وتابعت حديثها : " ما شهدناه في الآونة الاخيرة هو كثافة لاستخدام اساليب تعذيب ليست بالجديدة كالشبح، وقد ظهر جلياً استخدامها بشكل كبير بحق الاسرى وخاصة بعد صدور قرار المحكمة لعام 2018 في قضية الأسير فراس طبيش مما اعطى مخابرات الاحتلال الضوء الأخضر لاستمرار استخدام تلك الأساليب من التعذيب وبحصانة وبعدم ملاحقة ومحاسبة المحققين".

وأشارت بأن الاحتلال كان يعتمد اسلوب التعذيب بأشكاله التقليدية حيث كان يركز على التعذيب الجسدي، فيما انه اسلوبه قد تغير في ,اخر الثامينيات و التسعينات حينما صدر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بمنع التعذيب، إلا أن ثغرة قانونية قد طالت القرار سمحت لمخابرات الاحتلال باستمرار استخدام التعذيب (الخاصة) وبما يسمى " القنبلة الموقوتة".

وأكدت فرنسيس بأن هدف الاحتلال من اتباع اساليب تعذيب مختلفة بحق الاسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال هو كسر معنويات المعتقلين وترويع وتخويف كافة المجتمع الفلسطيني، لابقاء السيطرة وقمع المناضلين والناشطين المجتمعين والطلاب. مشيرة بأن انواع التعذيب لا تطال فقط من له عمل محدد، وانما ايضا طلبة الجامعات كما جرى مؤخراً تعذيب كلا من الطالبين الاسيرين ( قسام البرغوثي وميس ابو غوش).

وقد تعرضت الاسيرة ميس ابو غوش للتعذيب منذ لحظة اعتقالها الاولى، بالاهانة والضرب والتعنيف، كما تعرضت لعملية تفتيش عاري 3 مرات من لحظة اعتقالها من المنزل اولها كان على حاجز قلنديا، والذي رافقه تهديد ووعيد.

وأوضحت فرنسيس " تعرضت ابو غوش لتعذيب عسكري بالشبح والضرب العنيف والتهديد، حيث جرى اعتقال شقيقها الاصغر واستدعاء افراد عائلتها عدة مرات، وجرى التحقيق معهم عدة مرات في المسكوبية، وأوهم المحققون ميس بأن افراد عائلتها معتقلون."

واضافت فرنسيس ان قسام تعرض خلال التحقيق للتعذيب والضرب الشديد ما ادى لفتح الجرح الذي يعاني منه جراء هجوم الكلاب العسكرية عليه، ما استدعى نقله للمركز الطبي في المسكوبية واعادته للتحقيق من جديد.

وقالت : أراد الاحتلال من وراء اتباعه اساليب التعذيب بحق الاسرى والاعتقال، بأن يقوب أنه هو المتحكم وصحاب القرار وسيبقى الأمر كذلك بالنسة له، فهو من يقتحم المدن ليلاً ويعتقل عشرات الناشطين من مناطق خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، وهو جزء من سياسية الاحتلال الجوهري".

وأشارت بأن مخابرات الاحتلال كانت دائما تعمل على تطوير وسائل التعذيب المتبعة بحق الاسرى الفلسطينيين داخل السجون ودون ترك أثراً للتعذيب، ولكن ما لوحظ في الاشهر الاخيرة عدم اكتراثهم لعدم ترك أثار للجريمة التي يرتكبوها بحق الاسرى، حيث تعرض كافة الاسرى للضرب العنيف وعلى كافة أعضاء جسدهم وخاصة الوجه، بجانب "شبح الموزة" ( بشبح اليدين على طاولة مرتفعة) ووقوفاً على الحائط، وقمع شعيرات اللحية وغيرها من الأساليب الغير قانونية واللانسانية.

وأوضحت بأن الأسير قسام البرغوثي قد تعرض للتعذيب الشديد، حيث جرى الضغط على جروح في جسده تسبب به كلب مرافق لوحدات الاعتقال وفي لحظة اعتقاله.

وأكدت بان المطلوب اليوم لانهاء جريمة التعذيب التي يتعرض لها الاسرى الفلسطينيون من قبل الاحتلال، بالضغط أكثر على انهاء الحصانة عن جريمة التعذيب، حيث أنه وحتى اللحظة لا يتم محاسبة محققي جهاز المخابرات لدى الاحتلال على الجرائم التي يرتكبونها بحق الأسرى.

كما أكدت على ضرورة تحرك المستوى الرسمي والمؤسسات المناهضة للتعذيب بتوجيه ملف الأسرى لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة الاحتلال على ارتكابه للجرائم ومساءلة كل من هو متورط في التعذيب.

وقالت:"ليس وحدهم المحققون متورطون في تعذيب الأسرى، وانما هناك اثباتات على تورط الجهاز القضائي الاسرائيلي والمدعيين العاميين في تمديد التوقيف وهم يعلمون بتعرض الاسرى للتعذيب".

نادي الاسير: " الحالة الوطنية مترهلة ...والاحتلال يزداد بشاعة"

"اخطأ من ظن بأن المجتمع الدولي هو السبيل الوحيد أمامنا"

في ذات السياق، أوضح رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، بأن الاحتلال وبكل الاجراءات القمعية التي يتبعها بحق الشعب الفلسطيتي وتحديداً الاسرى وباعتبارهم رموزا للمقاومة، يهدف استراتيجياً إلى كسر روح الشعب الفلسطيني من خلال كسر ارادة الأسرى.

وبحسب ما ذكر فارس في حديث لوطن، فإن الاحتلال يريد تقديم الاسرى كنماذج انكسار للشعب الفلسطيني، ومن واقع فشله لتحقيق تلك الغاية على مدار سنوات طويلة، زاد من وحشيته واسلوب تعذيبه للأسرى.

وقال: " ازدادت وحشيته ... هو يعبر عن فشله وخيبته على امل أن يحقق الاهداف التي يريد تحقيقها ومن خلال القوة .. وان لم تنفع القوة المزيد من القوة والوحشية".

وأوضح بان حكومة الاحتلال تسيطر عليها أحزاب يمينية متطرفة، حيث ان دولة الاحتلال تشغر بتخوف من طبيعة العمليات التي اتهم بها كل من الاسيرين وليد حناتشة وسامر العربيد، حيث تخشى اتباعها كمنهج جديد للعمل وتنامي ظاهرة العمليات والحالة المنظمة.

وعليه فقد حرص الاحتلال على أن يستعيد جهاز "الشاباك" الإسرائيلي صورته وقدرته على اكتشاف اي شيء سيرتكب ضد الاحتلال بزمن قياسي.

وقال : " التعذيب مرفوض وبدرجاته كافة، وان كان تعذيب وحشي كما تعرض إليه الاسير سامر العربيد وعلى اثره دخل المستشفى، أو بتعذيب اقل حدة .. جميعه مرفوض وغير قانوني".

وتعليقاً على تسريب صور للأسير وليد حناتشة، أكد فارس بأن الاحتلال ومن المؤكد كان يتمنى عدم نشر تلك الصور التي تدينه، مؤكداً بأن خللا ما حدث كي يتم تسريب تلك الصور.

وقال: "قد نشهد تحولات بوجود اليمن الفاشي المتطرف في دولة الاحتلال، في السابق كان الاحتلال يرتكب جريمة ويخرج للعلن ليقول حدثت عن طريق الخطأ وستخضع للتحقيق، ولكن اليوم وضعت التشريعات العنصرية، حيث لم تعد إسرائيل قلقة على صورتها امام العالم بعد ان كانت تقدم نفسها على انها دولة ديمقراطية والوحيدة التي تقييم اجراءاتها".

وأوضح بان هذا التحول في الموقف الاسرائيلي، جاء بفعل أن العالم لم يطور من موقفه تجاه سياسات واجراءات الاحتلال رغم ان "إسرائيل" ذهبت بعيداً في وحشيتها، غير أن حالة الوهم والضعف التي تعيشها الخركة الوطنية.

وقال: "نحن رأينا وتألمنا ولكن لا يوجد تبعات لما تقوم به اسرائيل من جرائم، ولو كان يعلم الاحتلال بوجود ردات فعل على افعاله الاجرامية، وبوضع منظمة التحرير والحركة الوطنية توجهات وسياسات جديدة ضده، لما وصل الى هذا الحد".

واعتبر فارس بأن " الحالة الوطنية المترهلة" تشجع الاحتلال على أن يزداد " وقاحة وبشاعة"، مؤكداً بأن المجتمع الدولي والمحاكم الدولية هي السبيل الوحيد لقضايا كثيرة من بينها ملف الأسرى، وبأنها قد تملأ مساحة الفراغ.

وقال : " المطلوب تبني استراتيجية كفاحية فلسطينية جديدة للتعامل مع كل جرائم الاحتلال، والتي من بينها التوجه لمحكمة الجنائية الدولية والقضاء الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية".