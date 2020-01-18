الاحتلال يطلق النار تجاه شاب بالخليل ويقوم باعتقاله

وطن: أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، النار تجاه شاب فلسطيني، قرب مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب فلسطيني قرب مستوطنة "كريات أربع" في الخليل.

وزعمت وسائل إعلام عبرية أنه تم إطلاق النار على الفلسطيني أثناء محاولته تنفيذ عملية طعن، وأنه تم اعتقاله لاحقا.

وأشارت قناة (كان) العبرية إلى إصابة مستوطن بجراح طفيفة؛ بعملية الطعن قرب "كريات أربع"، لافتة إلى أن الشرطة وصلت للمكان.