الاحتلال يفرض الحبس البيتي على 4 شبان مقدسيين

القدس- وطن: أخلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت سبيل أربعة شبان مقدسيين بشرط الحبس البيتي لمدة خمسة أيام.

وذكر شهود عيان أن شرطة الاحتلال في مركز المسكوبية أخلت سبيل الشبان دون عرضهم على محكمة الصلح غربي القدس المحتلة.

وأشاروا إلى أن الشبان الذين فرض عليهم الحبس البيتي هم: جهاد محمد الشلبي (19 عامًا)، وخالد سليم الشلبي (17 عامًا) ومنصور الطويل (17 عامًا) وقصي أبو خضير (17 عامًا).

وأضافوا أن جنود الاحتلال اعتقلوهم أمس أثناء خروجهم من أبواب المسجد الأقصى، بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، واقتادوهم إلى مركز القشلة للتحقيق، ثم نقلوهم الى مركز المسكوبية واحتجزوهم حتى اليوم.