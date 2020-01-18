استشهاد المواطن مهدي ارميلات وإصابة آخر بحروح خطيرة بانفجار جسم مشبوه جنوبي غزة

وطن: لقي مواطن مصرعه ، مساء السبت، وأصيب آخر بجراح خطرة؛ جراء انفجارين منفصلين وقعا شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد المواطن مهدي عيد عياد ارميلات (36 عامًا) شرقي رفح، وإصابة آخر.

وأوضحت مصادر محلية أن ارميلات استشهد إثر انفجار جسم مشبوه، فيما أصيب آخر بجراح خطيرة جراء انفجار جسم مشبوه ثانٍ شرقي المحافظة.

وأفيد أن الجهات الأمنية المختصة تتواجد في مكان الحدث للوقوف على ملابساته.