مصرع شاب طعنا في قلقيلية

وطن: لقي الشاب أحمد حسن الصراوي (28 عاما) مصرعه، السبت، إثر تلقيه عدة طعنات خلال شجار قرب المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.

وأفاد شهود عيان، ان شجار وقع بالقرب من مسجد الفاتح شرق قلقيلية تخلله إطلاق للنار.

ونقل الشاب الصراوي الى مستشفى الدكتور درويش نزال الحكومي، وهو يعاني من الإصابة بطعنتين بآلة حادة في الصدر، وبعد وقت أعلن الاطباء وفاته متأثرا بجروحه.

بدورها أعلنت الشرطة، مقتل مواطن بعد طعنه بآلة حادة في مدينة قلقيلية، مؤكدة أنها فتحت تحقيقا بالمشاركة مع النيابة العامة.