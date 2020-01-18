نيويورك: حملة لدعم الفلسطينية تهاني عبوش لمنصب مدعي عام

وطن: أطلقت الجالية الفلسطينية والعربية حملة إعلامية في ولاية نيويورك الأمريكية لدعم المحامية الفلسطينية المقيمة في اميركا تهاني عبوش، لمنصب مدعي عام مقاطعة منهاتن التي تعتبر أكبر مقاطعات ولاية نيويورك وعصب الاقتصاد في أميركا.

وأطلق الناشطون هذه الحملة من خلال حفل أقيم في المدينة للمحامية عبوش، المنحدرة من بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، وصولا الى الانتخابات المباشرة من قبل المواطنين والمقررة في شهر تشرين الثاني القادم .

وكانت عبوش التي تعتبر من أبرز الناشطين في الساحة الأمريكية والداعمين للجالية الفلسطينية والعربية والإسلامية مدعياًعاماً في عدة مدن في ولاية نيويورك، قبيل قرارها الترشح لمنصب مدعي عام منهاتن عن الحزب الديمقراطي