الخليل: مستوطنو "كريات أربع" يهاجمون منازل المواطنين في "حارة جابر"

الخليل- وطن: اعتدت مجموعة من المستوطنيين المسلحين، بحماية من جيش الاحتلال، على منازل المواطنيين في البلدة القديمة بالخليل.

وقالت مصادر محلية ان مستوطنيين من مستوطنة "كريات أربع" اعتدوا على منزليْ الناشطيْن ضد الاستيطان عارف وسوزان جابر داخل البلدة القديمة في الخليل، ورشقوها بالحجارة والزجاجات، وأطلقوا الشتائم العنصرية والمسيئة وتهديدات بقتل المواطنين العزل، ما تسبب بحالة من الرعب واالهلع في صفوف أفراد المنازل المستهدفة، وخصوصا الأطفال.