امطار رعدية غزيرة ومخاوف من فيضانات

رام الله- وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاحد، غائماً و شديد البرودة ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات من الامطار فوق مختلف المناطق وتكون الامطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناو البحر مائجاً.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناو البحر مائجاً.

وغدا الاثنين، يستمر الجو غائماً وشديد البرودة وماطراً على فترات فوق مختلف المناطق وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والثلاثاء، تتأثر المنطقه بكتلة هوائية اكثر برودة لذا يطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة ،وتسقط بإذن الله زخات من الامطار فوق مختلف المناطق تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً ، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً، والبحر مائج .

والاربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ،وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الافقية.