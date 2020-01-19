محدّث| اقتحامات لمدن الضفة ومواجهات واعتقالات

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاحد، أسرى محررين من بيت لحم، كما داهمت مدينتي رام الله والبيرة وسط مواجهات عنيفة.

وأفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال حي الطيرة في رام الله وتمركزت في محيط دوار نيلسون منديلا كما اقتحمت حي البالوع في مدينة البيرة وسط مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال بيت عضو مجلس إدارة "وطن" معمر عرابي، وتعتقل ابنه أسامة وتعتدي عليه أمام أفراد أسرته بشكل وحشي، قبل أن تنسحب مخلّفة وراءها دمارا هائلا أحدثته بمحتويات المنزل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من مخيم العروب شمال الخليل مهند جابر ابو سل.

ومن القدس اعتقلت كلا من عرفات نجيب وامين صيام.

ومن بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال خمسة أسرى محررين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أنس شاهر ديرية، وعوني أحمد طقاطقة، وأحمد سلطي ثوابتة، ويوسف زكي ديرية، وراغب حسين ديرية، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.