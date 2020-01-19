مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس

وطن: وقع فريق مانشستر سيتي بكمين التعادل أمام كريستال بالاس بعدما افترقا بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا مانشستر سيتي اللاعب سيرجيو أغويرو، وفي المقابل سجل هدفي كريستال بالاس اللاعبين جينك توسن وفرناندينهو لويس روزا (ذاتي).

وبهذا التعادل رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 48 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد كريستال بالاس 30 نقطة وهو يحتل المركز التاسع.