مصطفى البرغوثي: عنصرية نفتالي بنيت تقمع المتضامنين مع الفلسطينيين

رام الله- وطن: قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن عنصرية وزير جيش الاحتلال نفتالي بنيت تصاعدت الى درجة قمع المتضامنين الإسرائيليين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني ووصلت إلى حدود الممارسات الفاشية بقمع حرية الرأي والتعبير.

حيث علّق البرغوثي على قرار بنيت منع خمسين ناشطاً ممن يتضامنون مع الشعب الفلسطيني من المشاركة في فعاليات المقاومة الشعبية ضد الاستيطان وجدار الفصل العنصري، ومن دخول الضفة الغربية.

وقال البرغوثي إن قمع الفلسطينيين و اعتقالهم و طرد المتضامنين الأجانب و قمع حتى المتضامنين ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية لن يفلح في وقف نضال الشعب الفلسطيني النبيل ضد منظومة الاحتلال و التمييز العنصري، و من أجل إسقاط نظام الابرتهايد العنصري.