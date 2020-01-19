لأول مرة.. مرسيدس A CLASS تصل فلسطين بمزايا خيالية

وطن: كشفت شركة غرغور الوكيل الرسمي لسيارات مرسيدس في فلسطين عن وصول سيارة مرسيدس A CLASS والتي تأتي لأول مرة بتصميم "صالون".

وأشارت الشركة إلى أن A CLASS وهي أصغر سيارة من عائلة مرسيدس تأتي بعلبة تروس من 7 سرعات، مضيفة أن جميع الأجيال السابقة كانت بنظام هاتشباك.

وأضافت أن السيارة الجديدة تتميز ذات الأربعة أبواب بمزايا وخصائص السيارات الصالون الديناميكية والمدمجة في الوقت نفسه، حيث تحتوي على أنظمة القيادة والأمان، ورادار جانبي ونظام النقطة العمياء، ونظام استشعار الحوادث، وحساسات 360 درجة، والكشافات الأمامية بإضاءة LED، والإضاءة الداخلية الخافتة، وناقل الحركة الأوتوماتيكي من طراز 7G DCT والمرايا الجانبية الرياضية المثبتة على الأبواب.

وتم تزويد السيارة بنظام الملتيميديا MBUX، ويتميز النظام بقدرة فريدة على التعلم بفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونظام التحكم الصوتي الذكي مع خاصية التعرف على الأوامر الصوتية.

وتصنف A CLASS كأفضل سيارة في العالم من حيث انسايبية الهواء، وهو ما يضمن تجربة قيادة ممتعة وسلسلة بشكل استثنائي.

وزودت السيارة الجديدة بمحرك سعة 1.4 لتر مع شاحن توربيني بقدرة 163 حصان، وتصل السيارة من الصفر لسرعة 100 كم/الساعة خلال 8 ثواني.

و تتميز السيارة A-Class صالون الجديدة بشكلها الرائع والفخم والعصري، حيث تتمتع بشكلها القوي على الطريق بفضل عجلاتها الكبيرة وأقواس العجلات الضخمة.

ويتميز تصميم السيارة الأمامي بالحداثة والأناقة، حيث تعزز هذا التصميم الفخم، مقدمة السيارة الطويلة والمنخفضة والمصابيح الأمامية الرفيعة ومصابيح القيادة النهارية التي تشبه الشعلة والنجمة الفضية التي تتوسط كل ذلك.