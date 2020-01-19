قوات الاحتلال تطلق النار تجاه أراضٍ زراعية شرقي القطاع

وطن: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، النار تجاه أراضي المواطنين الزراعية شرقي مدينتي دير البلح وخان يونس، وسط وجنوبي قطاع غزة؛ دون إصابات.

وأفادت مصادر محلية بإطلاق قوات الاحتلال المتمركزة في محيط موقع "كيسوفيم العسكري"، النار تجاه الأراضي المحاذية للسياج الأمني شرقي المدينتين.

وأوضحت أن موقعًا عسكريًا إسرائيليًا أطلق النار تجاه أراضٍ بمحيط مكب النفايات شرقي بلدة وادي السلقا شرقي دير البلح، وبلدة القرارة شرقي خان يونس.