سياسي إيطالي متطرف يتعهد بنقل سفارة بلاده إلى القدس

وطن: تعهد السياسي اليميني المتشدد زعيم حزب "الرابطة" في إيطاليا ماتيو سالفيني، بأن يعمل على نقل سفارة بلاده إلى القدس، في حال أصبح رئيساً للوزراء خلال الانتخابات المقبلة.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أكد فيها أن إيطاليا ستعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال وستنقل سفارتها إليها.

ودعا سالفيني الذي عمل في منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية سابقا، الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة حظر نشاط حركة المقاطعة الدولية ضد "إسرائيل".

وقال إن إسرائيل "حليف قوي"، وأن كراهيتها بمثابة "جريمة خطيرة"، داعيا إلى توعية الطلاب في المدارس والجامعات بأهمية إسرائيل كونها "دولة مهمة"!