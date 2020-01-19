البرلمان الأردني يوافق بالأغلبية على منع استيراد الغاز من دولة الاحتلال

وطن: وافق البرلمان الأردني، بالأغلبية على منع استيراد الغاز من دولة الاحتلال.

وكان قد احتشد آلاف الأردنيين عقب صلاة الجمعة الماضية في قلب العاصمة عمان احتجاجا على استيراد الغاز من دولة الاحتلال وفق اتفاق بقيمة 10 مليار دولار بدأ تنفيذها منذ أسبوعين، وتستمر لمدة 15 عاما. وهتف المشاركون "تسقط اتفاقية العار"، و"التطبيع خيانة" إضافة إلى "اللي طبع واللي خان باع القدس مع عمان".

وردد المشاركون هتافات "تسقط اتفاقية الغاز، تسقط اتفاقية العار"، و"غاز العدو خيانة، والتطبيع خيانة" إضافة إلى "اللي طبع واللي خان باع القدس مع عمان".

وتنص اتفاقية استيراد الغاز، التي جرى توقيعها في سبتمبر/ أيلول 2016، بين الأردن والاحتلال على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عامًا، اعتبار من يناير/ كانون الثاني 2020.

وفي مارس/ آذار الماضي، اتخذ مجلس النواب قرارًا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز الموقعة، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية “لا تتطلب موافقة مجلس الأمة”، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.