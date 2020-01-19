تسييس نظام الخدمة المدنية الفلسطيني وأثره على المرأة الفلسطينية

كتبت: سناء طوطح

"على المرأة أن تبذل جهداً مزدوجاً لإثبات جدارتها في عالم مهني يحكمه الرجال"

إن عمل جهاز الخدمة المدنية تشرف عليه وتديره عدة أطراف تتمثل بالحكومة أو مجلس الوزراء ومنحها القانون الأساسي في المادة (69) عدد من المسؤوليات وأهمها، تهيئة وبناء الهياكل الإدارية وتزويدها بالموارد والإشراف عليها، وإنشاء أو إلغاء المؤسسات، تعيين رؤوساء ومديري المؤسسات، تحديد مسؤوليات الوزارات،متابعة ورقابة نظام الخدمة المدنية، الدوائر الحكومية أو الوزارات، دوائر شؤون الموظفين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، ديوان الموظفين العام، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ويتمثل دور رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالتعيينات العليا في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة كتعيين رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتعيين السفراء ونقلهم وإعادتهم بناء على تنسيب وزير الخارجية، وغير ذلك.

وبالتالي نرى أن هناك فجوة في الترتيبات المؤسساتية لنظام الخدمة المدنية تتمثل بعدم وجود إطار مؤسساتي لرسم السياسات المرتبطة بالموارد البشرية وعدم وضوح الجهة العليا المسؤولة عن نظام الخدمة المدنية في فلسطين وهذا عكس تجارب دولة أخرى لديها جهة محددة مسؤولة عن إدارة نظام الخدمة المدنية مثل رئيس الوزراء كما هو الحال في بولندا، ويعمل رئيس الوزراء على ضمان تنظيم الخدمة المدنية بشكل يلبي احتياجات الحكومة، على أن لا يكون رئيس الوزراء هو ذاته رئيسا لنظام الخدمة المدنية، حيث ترتبط إدارة نظام الخدمة المدنية بشخص مهني يتم تعيينه على أساس الأهلية وليس على أساس سياسي، حيث تعتبر اشكالية أساسية عدم التمييز حول النظام بين الوزراء المعينين سياسياً وموظفي الخدمة المدنية الذين يتم تعيينهم وفق اجراءات وكفاءات بناءا على الجدارة، فالسلطة الفلسطينية تعامل الوزراء ووكلاء الوزراء على أنهم موظفي خدمة المدنية مثلهم كبافي موظفي الخدمة المدنية، مع العلم أنه وتبعاً لمعايير دولية لا بد من التمييز بين موظفي الخدمة المدنية والمعينين سياسياً. ومثال ضرورية هذا التمييز قيام الولايات المتحدة الأمريكية ذات نظام الحكم الرئاسي بتعيين مدراء في مراكز عليا في أعلى الدرجات ولكن عليهم الاستقالة في حال تغيير الحكومة.

وقد انتقدت الحكومة الفلسطينية المتعاقبة على تسيسها لنظام الخدمة المدنية، وليس معنى ذلك أن فلسطين الدولة الوحيدة التي تعتمد بعض الأحيان التوظيف السياسي، إلا أن التعيينات السياسية في الإدارة العامة يعتبر مقبول عند بعض الدول بالرغم من اختلاف في الترتيبات والاجراءات في التعيين، حيث تسمح بعض الدول كالولايات المتحدة وبعض دول أوروبا بملء المناصب العليا بموظفين ينتمون إلى حزب الحكومة القائم، إلا أنها تراعي في ذلك أن تكون التعيينات السياسية خاضعة لاجراءات بشكل معين من الفحص كالرقابة والمساءلة، فبعض التعيينات السياسية التي تتم في الولايات المتحدة بتوصية من الرئيس تخضع بشكل واضح إلى إقرار من البرلمان.

وبالتالي الشفافية الكاملة حول ماهية المناصب المفتوحة للتعين السياسي هامة جداً لضمان الثقة العامة، حين أن تشريعات الخدمة المدنية الفلسطيني تفيد بتبنيها لنظام قائم على مبدأ الحيادية بخصوص التعيينات السياسية، نجد أن الممارسة العملية تسمح بالتعيينات السياسية للاسف، حيث يتم التعيين في المناصب العليا بناءاً على توصية واختيار من قبل الوزراء ويشمل ذلك الفئات الدنيا أيضاً، ونرى أثر ذلك على المرأة الفلسطينية في القطاع الحكومي مما يقلل فرصة توليها المناصب العليا في الوظائف العامة، حيث أن تسيسس الخدمة المدنية يحيط الوظيفة العامة بهالة من الفساد والواسطة والمحسوبية والتي تؤثر سلباً على تقدم المرأة الفلسطينية والحد من إبداعها وتطورها.