الصحة ترسل شحنة أدوية إلى غزة

وطن: قالت وزيرة الصحة مي الكيلة يوم الأحد إنّ شحنة من أدوية السرطان والدم والثلاسيميا جرى تجهيزها لإرسالها من مستودعات الوزارة المركزية إلى مستودعاتها في قطاع غزة.

وأوضحت الكيلة، في تصريح صحفي، أنّ قيمة هذه الأدوية تبلغ بقيمة 1.614.680 شيقل، وستصل إلى قطاع غزة بعد استكمال إجراءات نقلها.

وبيّنت أنّ تحويل هذه الشحنة من الأدوية لغزة جاء بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشيتة، وهو تأكيد لموقف القيادة الفلسطينية والحكومة على دعم وتعزيز صمود أهلنا والتخفيف عنهم في جميع المحافظات.