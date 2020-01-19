الاحتلال يبعد رئيس الهيئة الاسلامية عكرمة صبري عن الأقصى لمدة أسبوع

وطن: سلّمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، قرارا بابعاده عن "الأقصى" لمدة أسبوع قابلة للتجديد.

وطالبت سلطات الاحتلال الشيخ صبري بالحضور مجددا السبت القادم للتحقيق معه، مع إمكانية إبعاده لأسبوع آخر عن "الاقصى" في حال قيامه بما يزعم الاحتلال أنه تحريض ضده في خطب الجمعة.

وكانت قوات الاحتلال قد شددت منذ ساعات الصباح إجراءاتها بحق المقدسيين في عدة أحياء، ونصبت عددا من نقاط التفتيش في منطقة كنيسة الجثمانية قرب القدس القديمة، وفي بيت حنينا، وسلوان، ورأس العامود، ودققت في هويات المقدسيين، ونكّلت بعدد من حملة هويات الضفة الغربية.

كما اقتحمت شرطة الاحتلال عدة محلات تجارية في سلوان، وسط عمليات تفتيش للمركبات المارة هناك.