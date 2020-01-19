الاحتلال يعتقل شابين وفتى من بيت أمر شمال الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابيين وفتى، خلال مواجهات اندلعت في بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة في بلدة بيت أمر، واعتقلت الفتى رضا محمود صالح أبو عياش (14 عاما)، وعاطف أحمد حمدان العلامي (22 عاما)، وجهاد يوسف ابراهيم حمدان العلامي (24 عاما).

وكانت مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال في منطقة عصيدة، أطلقوا خلالها قنابل الغاز والصوت نحو منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.