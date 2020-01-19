الشرطة :حوادث المرور في المنخفض الاخير سجلت ارتفاعاً ملحوظاً.. 68 حادثاً خلال يومين

وطن: قال المتحدث باسم الشرطة لؤي أرزيقات اليوم الاحد، إن عدد حوادث السير خلال المنخفض الاخير يومي الجمعة والسبت وصلت إلى 68 حادث، اصيب خلالها 75 مواطن، إصابات مختلفة،وهو ما يشكل ارتفاعا ملحوظا عن الايام العادية.

وعن أسباب وقوع هذه الحوادث، أوضح العقيد ارزيقات بأن أبرز الأسباب هو عدم المحافظة على مسافة أمان كافية بين المركبات والانحراف عن مسلك السير وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لعابري الطريق والالتفاف الخاطئ والرجوع للخلف والسرعة الزائدة.