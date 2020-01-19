حماس تنفي وجود أي توتر مع مصر

وطن: قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو إن جولة هنية تسير حسب ما تم الإعداد له بشأن الأهداف التي رصدتها الحركة لهذه الجولة على الصعيد الداخلي والوطني والعلاقات السياسية، وذلك على طريق حشد الدعم السياسي لقضيتنا الفلسطينية وتعزيز صمود شعبنا في أماكن تواجده كافة، والالتفاف حول القدس في ظل المؤامرات التي تتعرض لها وخاصة صفقة القرن.

ونفى النونو وجود أي توتر مع الأشقاء في مصر بشأن الزيارة لأن العلاقة مع مصر محورية، ووصلت إلى حالة من الاستقرار والتعاون والتنسيق في الملفات كافة، مبينًا أن رئيس الحركة يولي أهمية خاصة لهذه العلاقة الراسخة والمتنامية، ومصر من موقعها الجغرافي ودورها المركزي في مسار القضية الفلسطينية، ومع الأهل في غزة ورعايتها للعديد الملفات تظل في الموقع الحيوي لعلاقتنا السياسية.

وأشار النونو إلى أن علاقة حماس مع الدول الشقيقة والصديقة تقوم على أساس الانفتاح على الجميع، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واستقلالية قرار الحركة، مؤكدًا أن علاقة الحركة مع أي دولة لا تتم على حساب أو ضد أي دولة أخرى.