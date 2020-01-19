جلسة طارئة لمجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة

وطن: دعا مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة اليوم الى عقد جلسة طارئة لمناقشة المشاكل الناجمة عن انقطاع الكهرباء و قرار البلديات في رفع رسوم النفايات على المنشآت التجارية والصناعية في المحافظة وذلك تجاوبا للشكاوي المقدمة من قبل اعضاء الهيئة العامة حيث سجل المجلس ملاحظات جوهرية على توقيت تنفيذ القرار وحجم المبالغة في النسب التي تم بناء عليها مضاعفة الرسوم بنسب خيالية دون مراعاة الظروف الاقتصادية او طبيعة عمل المنشات.