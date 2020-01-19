البنك الاسلامي الفلسطيني يدين حادثة السطو على مكتبه في بلدة دار صلاح

وطن: قال البنك الإسلامي الفلسطيني ان مكتبه في بلدة دار صلاح في محافظة بيت لحم تعرض صباح اليوم الأحد الموافق 19/1/2020 لحادثة سطو مسلح، حيث تمكن الجناة من سرقة ما مجموعه قرابة 84 ألف شيكل.

وادان البنك الإسلامي الفلسطيني الاعتداءات التي تستهدف البنوك العاملة في فلسطين من قبل خارجين عن تعاليم ديننا وعادات شعبنا والتي جاءت امتداداً لسلسلةٍ من الاعتداءات والسرقات التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة وطالت عدداً من الصرافات الآلية التابعة للبنوك العاملة في فلسطين.

إن البنك وإذ يدين هذه الجريمة، ليؤكد على ثقته بالأجهزة الأمنية الفلسطينية وقدرتها على القبض على المجرمين في أسرع وقت وتقديمهم للعدالة ليلقوا العقاب الرادع.

كما يؤكد البنك الإسلامي الفلسطيني على حرصه التام على سلامة موظفيه في المقام الأول، وأن الجريمة لن تؤثر على عمل مكتب دار صلاح وأنه يستقبل العملاء كالمعتاد في ساعات الدوام اليومية.