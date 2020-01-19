"تيك توك" يتفوق على فيسبوك بعدد المستخدمين الجدد في 2019

وطن: تفوق تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي على "فيسبوك" من حيث عدد المستخدمين الجدد في 2019، بحسب تقرير صادر عن شركة "سينسور تاور" المعنية بمتابعة سوق تطبيقات الهواتف الذكية.

وأوضح التقرير أن "تيك توك"، التابع لشركة "بايت دانس" الصينية، تم تنزيله 700 مليون مرة خلال العام الماضي، تفوقا على تطبيق فيسبوك، وفيسبوك ماسنجر.

واحتل تطبيق "واتس آب" في المركز الأول، حيث تم تنزيله أكثر من 850 مليون مرة بفضل شعبيته الواسعة في الهند بشكل خاص، حسب التقرير.

وحقق التطبيق الصيني تلك النتائج رغم قرار الجيش الأمريكي منع عناصره من استخدامه "لأسباب أمنية".

وتتهم بكين باستغلال شركات التكنولوجيا الكبيرة والمتقدمة لجمع معلومات وممارسة رقابة وتوجيه بشكل غير قانوني.

وينتشر تطبيق "تيك توك" بشكل أساسي بين الشباب والمراهقين، ويسمح بتبادل ملفات فيديو قصيرة لا تزيد مدتها عن 15 ثانية مصحوبة بإيقاع موسيقي، وتم أكثر من 1.5 مليار مرة منذ الكشف عنه قبل ثلاث سنوات، وأصبحت بذلك "بايت دانس" أعلى شركة صاعدة من حيث القيمة في العالم.