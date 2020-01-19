الاحتلال في رسالة لحماس: مستعدون للتصعيد

وطن: قالت مصادر عبرية ان سلطات الاحتلال ارسلت رسالة الى حركة حماس عبر الوسيط المصري.

وذكرت القناة 12 العبرية ان اسرائيل بعثت برسالة الى حركة حماس عبر الوسيط المصري، مفادها انها ذاهبة للتصعيد، ولن تمنعها تجهيزها لاجراء الانتخابات الثالثة بسبب البالونات المتفجرة التي تطلق من قطاع غزة على مستوطنات الغلاف.

وشهدت الايام الماضية عودة اطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من قطاع غزة الى مستوطنات الغلاف، حيث تسمع كل ليلة اصوات انفجارات في مواقع مختلفة في تلك المستوطنات.