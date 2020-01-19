لا تخذلوهم

كتب مروان كتانه*: يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/١/١٨ قام دولة رئيس الوزراء محمد اشتية وعدة وزراء وعطوفة المحافظ ورؤساء البلديات وجمعٌ غفير بافتتاح فندق ووضع حجر الأساس لعدة فنادق في مدينه بيت لحم .

مشاريع تُقدر بعشرات ملايين الدولارات ، مشاريع ستوفر المئات من فُرص العمل .

كنت حاضراً في كل هذه اللقاءات، رأيت الفرحة في عيون أهالي بيت لحم باطلاقهم للعنقود السياحي ، كان الاطفال قبل الرجال والنساء حاضرين ليقوموا بإكرام ضيوفهم .

رأيتهم كيف يتسابقون لعمل الواجب والترحاب ، فقالو لكل ضيوفهم حللتم أهلاً ووطئتم سهلاً .

وأهم ما رأيت، هو أن كل هذه المشاريع قام بها مسيحيو بيت لحم، فكل هذه المشاريع هي لعائلات مسيحية من بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا، رأيت حبهم لأرضهم ووطنهم فلسطين، رأيت انتمائهم لهذه الأرض .

أرادوا ان يقولوا لكل العالم : نحن أصحاب المكان ونحن أصحاب الزمان ، نحن أهل الدار ، نحن مهد المسيح ونحن مدينة السلام ، قالوا نحن ملح هذه الأرض نحن أهل المسيح ، أُمُنا مريم العذراء .

كانت كل الطوائف حاضرة ، هذه هي فسيفساء فلسطين، قدموا ما عليهم ، قدموا ما لم تقدمه الكثير من عائلات الوطن .

شكراً لكم فرداً فرداً ، شكراً لكم من كل قلبي

* مدير عام فندق جاسر - بيت لحم