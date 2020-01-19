يكتشف إصابته بالسرطان بفضل هاتفه الذكي

وطن: اكتشف رجل بريطاني من مدينة ليفربول، إصابته بسرطان الجلد بفضل تطبيق "سكين فيجين"، بعدما لاحظ وجود شامة غريبة الشكل على ذراعه الأيمن.

في عام 2018 لاحظ جيسن شريدان وجود شامة على ذراعه الأيمن، ولكنه لم يأبه بها، وتابع حياته بشكل طبيعي. وبعد ثمانية عشر شهراً، تحول لون الشامة إلى اللون الوردي، مما أثار الشكوك لديه حيالها، ودفعه لتحميل تطبيق "سكين فيجين" على هاتفه بهدف فحصها.

وبعد إجراء المسح للشامة، أعطى التطبيق الذكي تحذيراً من احتمال وجود خطر على حياة الرجل واقترح عليه زيارة الطبيب. وعند زيارته لطبيب أخصائي بالأمراض الجلدية، تم تشخيص حالة السيد شيريدان، بسرطان الجلد، الذي كان في مرحلته الأولى.

وقال السيد شيريدان في تعليق له على حالته: " أنا محظوظ للغاية لأني اكتشفت إصابتي في مرحلة مبكرة. أنا ممتن لتطبيق سكين فيجين الذي أنقذ حياتي"

يذكر بأن الرجل خضع لعملية جراحية استمرت لأربعين دقيقة فقط، تم خلالها استئصال الشامة المسرطنة، للحؤول دون انتشار الخلايا السرطانية إلى بقية أنحاء جسمه، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.