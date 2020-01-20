غدا.. ثلوج فوق المرتفعات التي تزيد عن 900 م

رام الله- وطن: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وماطراً على فترات فوق مختلف المناطق وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً وشديد البرودة وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا و البحر مائجاً.

وغدا الثلاثاء، تتأثر المنطقه بكتلة هوائية اكثر برودة لذا يطرا انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة ،وتسقط بإذن الله زخات من الامطار فوق مختلف المناطق تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً ، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق مستوى سطح البحر و قد تكون متراكمة فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر خلال ساعات الصباح لفترة زمنية محدودة ، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً، والبحر مائج .

ويوم الاربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، وتسقط امطار متفرقة على معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،وتكون فرصة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الافقية.