اعتقالات في بيت لحم والخليل

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، عدة شبان من بيت لحم والخليل.

وافادت مصادر ان الاحتلال اعتقل أمير أحمد محمود طقاطقة وعبد الله ذياب عبد الله ثوابتة من بلدة بيت فجار، وأحمد علي قاسم الشيخ من مدينة بيت لحم.

وفي محافظة الخليل اعتقل الاحتلال المحرر أنس إبراهيم شديد من منطقة خرسا التابعة لمدينة دورا.

واقتحمت قوة للاحتلال برفقة ضباط المخابرات مدينة الخليل بعد اصطحاب الأسيرين مقداد القواسمي ومعتصم النتشة حيث جرت عمليات استجواب ميداني وعمليات تفتيش لمنزليهما.

من جانب آخر شددت سلطات الاحتلال من اجراءتها حول مدينة نابلس لليوم الثاني على التوالي، حيث تم اغلاق حاجز حوارة جنوبي المدينة في الساعة الخامسة والنصف صباحا ثم أعيد فتحه. وكانت قد أغلقت الحاجز امس بعد العثور على جسم مشبوه في نقطة انتظار للمستوطنين قريبة من الحاجز.