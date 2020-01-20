خالد البطراوي يكتب لوطن :شذرات تتعلق بالانفكاك والتمكين .. هلوسات

رغم أننا تحت نير الاحتلال، ورغم الحصار القاتل المفروض على قطاع غزة، ورغم القيود الاقتصادية الإسرائيلية المفروضة علينا، ورغم التحكم الإسرائيلي بالحدود إلا أننا رغم ذلك كله لم نجب على السؤال الأساسي المتعلق بما هو الكيان الوطني الذي نريده؟ ما هو توجه هذا الكيان، هل هو توجه رأسمالي أم توجه إشتراكي؟ طبعا ليس بمفهوم الحقبة التي كانت سائدة في النصف الثاني من القرن المنصرم؟ هل هو توجه يخدم الطبقات الكادحة أم انه يسعى الى رأسمالية الدولة الإحتكارية وتوطيد الاحتكارات وإنعاش قطاع الخدمات والكمبرادور على حساب قطاع الإنتاج والطبقة العاملة والفلاحين.

نحن بأيدينا نكرس تبعيتنا الاقتصادية للاحتلال، نحن بأيدينا نجعل أسواقنا مفتوحة لإستيراد كل ما هب ودّب على حساب السلع التي بالإمكان إننتاجها محليا، نحن بإيدينا نعطي كامل الفرصة دونما إنتقاص لغطرسة قطاع الخدمات وتغوله ليس فقط على قطاع الإنتاج بل على المواطن العادي، لماذا لا نستورد فقط المواد الخام التي تلزمنا للانتاج وننتج بأنفسنا؟

نحن أيضا بالقوانين والأنظمة التي نعتمدها نكرس حالة التبعية والالحاق بإقتصاد الاحتلال، فكيف لنا أن نتجاوب مع دعوة السيد رئيس الوزراء بالسعي للانفكاك والتمكين ونحن نكرس عكس ذلك في حياتنا اليومية.

كي لا يقال أننا نبالغ، وكي لا يقال أننا نستذكر مبادرات الإنتفاضة الأولى المتعلقة بالإقتصاد المنزلي، والتصدي للمنتجات الإسرائيلية، من باب الذكريات فقط. وكي لا يقال أننا ننتقد سلطة الكيان الوطني جزافا، وكي لا يقال أننا نحارب الإبداعات وصمود العجلة الإقتصادية الفلسطينية في وجه الإحتلال. وكي لا يقال ما يقال فإننا نبدأ بأنفسنا.

لنبدأ أولا بالمواطن، الذي بإمكانه مراجعة أوجه صرف دخله على نحو يخفف من إستهلاك الكماليات من ناحية ويبتاع المنتوج الفلسطيني من ناحية أخرى شريطة ضمان النوعية الجيدة والسعر المنافس. ما الداعي مثلا أن يبتاع المواطن أدوية أجنبية أو إسرائيلية إذا توفر بديلها الفلسطيني نوعا وسعرا؟ ما الداعي لهذا الكم من السلع الإسرائيلية والمستوردة في كل بقاع العالم لبعض المواد التموينية التي من الممكن أن نجد بديلا فلسطينيا لها، لماذا نحتاج أن نشتري زيتونا يونانيا مثلا والزيتون لدينا متوفر وبنوعيات مختلفة؟ لماذا علينا أن نبتاع الطحين من مصدر إسرائيلي والمطاحن لدينا تنتج ذات الطحين إن لم يكن أفضل، ونقيس كل ذلك على المفرزات والمخلللات وما يطلبه الأطفال من مسليات وعلى كافة أنواع المرتديلا والأجبان وربما لو أردنا أن نعدد تلك المواد الإستهلاكية التي بالإمكان ابتياع بديل لها من الصناعة الفلسطينية لما أتسعت صفحات التواصل الإجتماعي.

إذا في هذا الصدد نحن بحاجة الى خطة وطنية شاملة تضعها الجهات الرسمية والشعبية وتقوم بتطبيقها وتنطلق بشكل أساسي من إتخاذ قرار سيادي فلسطيني من أن ملامح إقتصاد الكيان لوطني الذي نريده هو ذلك الإقتصاد المشجع للتنمية المحلية من أجل الصمود من خلال دعم المنتج المحلي وتوطيد قطاع الإنتاج على حساب القطاعات الأخرى، وتقليل إستيراد الكماليات وفرض قيود على شريحة الكمبرادور التي لا هم لها إلا إغراق البلد بالمستورد الغث والسمين فقط لملء الجيوب الخاصة. لماذا لا نحظر إستيراد السلع من تلك الدول أن تستورد من منتجات المستوطنات (المستعمرات) أو التي تعلن جهرا دعمها لكيان الاحتلال وعدم إعترافها بحقوق الشعب الفلسطيني؟ أليس بإمكاننا أن نحظر الإستيراد؟ لماذا لا نحظر الإستيراد من تلك الدول التي تنقل سفاراتها الى القدس؟ ولماذا لا تنشط الدبلوماسية الفلسطينية في هذا المجال وتتعاون الفصائل الفلسطينية مع القوى والأحزاب العربية في مقاطعة منتجات تلك الدول التي تنقل سفاراتها الى القدس.

يثلج الصدر أن يزيد الأردن من تزويدنا بالطاقة الكهربائية الى 80 ميغا واط حيث أن ذلك سيقلل الإعتماد على المصدر الإسرائيلي من الطاقة. لكن أليس بإمكاننا أن نطور القوانين ذات العلاقة والأنظمة من خلال سلطة الطاقة كي ننتج نحن كميات أكبر مما نستورد وربما تغطي هذه الكميات الجانب الأكبر من الفاتورة الشهرية التي ندفعها نحن للإحتلال؟ لو جرى تعديل أنظمة إنتاج الطاقة الشمسية بحيث يتم إلغاء نظام صافي القياس، الذي يقول لأي شخص يريد إنتاج طاقة كهربائية من مصادر شمسية عليك فقط أن تنتج ما تستهلك وليس أكثر، ويمنع عليك إنتاج ما هو أكثر. فلو جرى تغيير أنظمة توليد الطاقة الكهربائية من مصادر شمسية، فهل تعلموا أيها الأحبة أن 80 ميغا واط التي ستزودنا الأردن بها، هي أقل من 20 مزرعة خلايا شمسية قدرة كل مزرعة لا تزيد عن 5 ميغاو واط على مساحة لا تزيد عن 50 دونما لكل مزرعة قادرة أن تزود إحتياجات مجموعة من القرى المتجاورة ضمن مجلس خدمات مشترك موّحد؟ هل تعلموا أن مزرعة طاقة شمسية واحدة أو إثنتين قادرة على تغطية كافة إحتياجات المباني الحكومية في محافظات الوطن من طاقة كهربائية على مدار العام، وينطبق ذات الشىء بخصوص مقرات الأجهزة الأمنية؟ نحن بحاجة الى قوانين وأنظمة تشجع المستثمر أن يستثمر في توليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة وبديلة لا أن تقول له هذه الأنظمة والقوانين عليك أن نتنتج فقط ما تستهلكه، فكيف لنا أن نحقق الإنفكاك والتمكين.

أوتعلمون أيها الأحبة، أن كيان الإحتلال يقتطع من أموال المقاصة ما قيمته 150 مليون شيكل سنويا فقط لأنه يدّعي أنه يقوم بتكرير مياه الصرف الصحي المتدفقة إليه من كياننا؟ لماذا لا نقوم نحن بتنفيذ مشاريع تنقية وتكرير مياه صرف صحي ونستفيد منها ونوّفر هذه المبالغ على كياننا الوطني؟ لماذا لا تتوفر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك، ولماذا لا يتم إستنهاض البنوك ورجال الأعمال للإستثمار في هذا الجانب المهم من حياتنا اليومية.

ينطبق ذات الشىء على معالجة النفايات ونحن نرى بأنفسنا المأساة الحاصلة في مكب زهرة الفنجان، حيث تقوم حتى مجالس محلية مثل رام الله والبيرة وبيتونيا بنقل النفايات الى هذا المكب الواقع في محفظة جنين.

نحن بحاجة الى سياسة وطنية تؤسس للانفكاك والتمكين، تعتمد على المصادر الطبيعية تخفف من الإستيراد العشوائي، تدعم قطاع الإنتاج تمنح تسهيلات ضريبية لكل مستثمر، تحدد الأسعار، تضبط قطاع الخدمات بما يخدم المواطن، توقف غطرسة رأس المال الإحتكاري الكمبرادوري، تقلل من ثقافة الاستهلاك لغير السلع الرئيسية، تشجع المنتج المحلي وتعطيه الأولوية على المنتج الأجنبي أو الإسرائيلي، نحن بحاجة لأن نعلن صراحة ما هو التوجه الإقتصادي الذي نريده للكيان الوطني الفلسطيني.