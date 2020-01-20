مقتل شخصين بإطلاق نار على حفل موسيقي في تكساس

وطن: لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 في إطلاق نار خلال حفل موسيقي في ملهى ليلي في تكساس، حسبما ذكرت الشرطة المحلية على "تويتر".

وقال رئيس شرطة المدينة: "كان هناك شجار بين مجموعة من الناس في النادي فأقدم شخص واحد على إطلاق النار وبدأت بعد ذلك حالة من الهرج والمرج".

وأشار إلى أن شخصا مات على الفور، وتوفي ضحية أخرى في المستشفى في وقت لاحق متأثرا بجراحه.

ووفقا لـ مكمانوس، فإن القتلى والمصابين نتيجة إطلاق النار كانوا عملاء منتظمين للنادي.

وتبحث الشرطة حاليا عن المشتبه به الذي تمكن من الفرار من مسرح الجريمة.

المصدر: "نوفوستي"