سبعة قتلى في انهيار جسر معلق في إندونيسيا

وطن: أعلنت الوكالة الوطنية الإندونيسية لإدارة الكوارث الإثنين مصرع سبعة أشخاص وفقدان ثلاثة آخرين بعد انهيار جسر معلق في جزيرة سومطرة.

وكان نحو ثلاثين شخصا معظمهم من الشباب، موجودين على الجسر المعلق المخصص للمشاة الذي أنشئ مؤخرا في إقليم كاور.

وقال مدير الوكالة أوجانغ سيفيري الإثنين إن “الجسر المعلق لم يتحمل على الأرجح الوزن وانهار”، موضحا أن “سبعة أشخاص لقوا حتفهم ويجري البحث عن ثلاثة آخرين”.

وتم إنقاذ شبان بينما تبحث أجهزة الإنقاذ عن ضحايا فقدوا في دائرة شعاعها 20 مترا.

وقالت الوكالة إن المنطقة شهدت أمطارا غزيرة في الأيام الأخيرة ومجرى المياه تحت الجسر المعلق كان يشهد فيضانا ترافقه تيارات قوية.

وشهدت مناطق عديدة في الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا أمطارا غزيرة في موسم الأمطار هذا.

وفي منطقة جاكرتا قتل 67 شخصا مطلع كانون الثاني/ يناير بعد أمطار غزيرة استثنائية أدت إلى فيضانات وحوادث انزلاق للتربة.

وبشكل عام يتم التساهل في معايير البناء والأعمال الفنية في إندونيسيا مما يؤدي إلى حوادث متكررة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية